Muere Will Jennings, compositor de la canción de ''Titanic''

Will Jennings, compositor y letrista de innumerables éxitos mundiales, falleció este viernes en su domicilio en Texas tras complicaciones en su salud. Su muerte fue confirmada por su cuidadora, Martha Sherod a la revista cinematográfica estadounidense ''The Hollywood Reporter''.

A Jennings se le atribuye la composición de obras como "My heart will go on", cantada por Celine Dion y ser co-compositor de "Tears in heaven" de Eric Clapton.

El artista fue premiado con tres Grammy, dos Globos de Oro y dos Oscar, por sus créditos en la canción intepretada por Celine Dion para el éxito de taquilla "Titanic" en 1997.

También, a principios de los años noventa, Jennings escribió "Tears In Heaven" junto a Eric Clapton para la película "Rush", y más tarde trabajó con James Horner para "My Heart Will Go On", uno de los sencillos que aún sigue siendo de los más vendidos de todos los tiempos.