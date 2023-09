Muere Steve Harwell, líder de la banda Smash Mouth e intérprete de las canciones de «Shrek»

Harwell se retiró de la banda en 2021 por problemas de salud física y mental.

Carrera musical

Su fusión de pop, ska, surf y punk, junto con vibraciones retro de los años 60, generaron un éxito temprano en forma de « Walkin' On The Sun» , que encabezó las listas de rock moderno de Billboard y ayudó a que su álbum debut, Fush Yu Mang , entrara entre los 40 más vendidos.

Su segundo álbum, Astro Lounge (1999), incluía los éxitos «Can't Get Enough of You Baby» y la increíblemente pegadiza «All Star», una canción que, según la revista Rolling Stone, "inexplicablemente cautivó al mundo durante 20 años".