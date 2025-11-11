Muere Sally Kirkland, la actriz que deslumbró en “Anna” y conquistó Hollywood

El mundo del cine está de luto. Sally Kirkland, la actriz que conquistó corazones con su inolvidable papel en “Anna” y que también dejó huella en “Los Ángeles de Charlie”, falleció a sus 84 años.

La noticia fue confirmada por su representante al portal TMZ, apenas unos días después de que la intérprete ingresara a un hospicio por complicaciones de salud. Detrás de su sonrisa eterna, Sally llevaba un tiempo enfrentando una dura batalla contra la demencia, diagnosticada hace cerca de un año.

La situación económica de la artista también se volvió complicada luego de que SAG-AFTRA eliminara en 2021 el seguro complementario para los mayores de 65 años. Ante esto, amigos y admiradores crearon una campaña en GoFundMe para brindarle apoyo.

"El año pasado, Sally se fracturó cuatro huesos del cuello, la muñeca derecha y la cadera izquierda", relató la página.

"Durante su recuperación, contrajo dos infecciones graves que pusieron en peligro su vida. La combinación de estas lesiones e infecciones ha requerido hospitalizaciones prolongadas y rehabilitación que exceden los 100 días que cubre el seguro", agregaron.

El pasado 7 de noviembre, uno de los organizadores de la colecta informó que la actriz se encontraba "bajo cuidados paliativos y descansando cómodamente".

LA CARRERA DE SALLY

Nacida en 1941, Sally Kirkland fue una fuerza indomable en el teatro y el cine. Comenzó en los escenarios del arte vanguardista neoyorquino y pronto dio el salto a la pantalla grande, donde brilló con “Anna” (1987), interpretación que le valió un Globo de Oro y una nominación al Oscar como Mejor Actriz.

A lo largo de su vida, acumuló más de 250 créditos entre películas y series, participando en clásicos, tales como “JFK”, “Los Ángeles de Charlie” y “Todopoderoso”.

Con el paso de los años, su presencia se volvió más esporádica, aunque nunca perdió el amor por su arte. Su más reciente trabajo, “Sallywood” (2024), exploró su vínculo con el director Xaque Gruber y sirvió como una especie de carta de despedida a una vida dedicada a la actuación.

Hoy, Hollywood despide a una mujer que vivió, soñó y luchó con el corazón abierto, dejando un legado que seguirá inspirando a generaciones de artistas.

