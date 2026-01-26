Muere Gabriel Garzón, la voz mexicana de Topo Gigio

Gabriel Garzón, actor de doblaje reconocido por prestar su voz al entrañable personaje infantil Topo Gigio, falleció este domingo, informó el comediante Jorge Falcón mediante una publicación en redes sociales.

“Hoy perdí a otro amigo y un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz querido amigo”, escribió Falcón junto a una fotografía del actor. El mensaje generó una ola de reacciones y condolencias de seguidores que recordaron a Garzón como parte esencial de su infancia.

Gabriel Garzón desarrolló una carrera de más de tres décadas en el entretenimiento infantil. Estudió creación y operación de muppets en Estados Unidos y, en 1994, asumió la voz de Topo Gigio tras una prueba propuesta por el productor Javier Toledo. Su primera presentación como el personaje ocurrió en Argentina, junto a Susana Giménez.

Desde finales de 2025, Garzón enfrentaba complicaciones de salud y permanecía hospitalizado en el Hospital Juárez de México, donde colegas solicitaron donadores de sangre sin revelar detalles médicos. Previamente, el actor había hecho público que en 2016 sufrió un accidente laboral que derivó en múltiples cirugías y la amputación de una pierna.

Hasta el momento, no se han dado a conocer oficialmente las causas de su fallecimiento.

