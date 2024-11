Muere conocido actor surcoreano, Song Jae Rim: su cuerpo fue hallado junto a una carta

La jornada de este martes se conoció la lamentable noticia para los fanáticos de las series y películas surcoreanas, y se trata de la muerte del actor y modelo de 39 años, Song Jae Rim.

El cuerpo del artista fue hallado en su departamento en la ciudad de Seúl, donde las autoridades además encontraron a su lado una carta de dos páginas sobre la cual se desconoce su contenido hasta el momento.

La causa de su muerte aún no está clara, pero según medios locales, no existen indicios sobre la posibilidad de un crimen.

En relación con la carrera artística de Song, el actor es reconocido por sus papeles en distintas series y películas del país oriental. Algunos de los títulos en donde se desempeñó fueron "Two weeks", "Unkind Ladies" y "Queen Woo", entre otros títulos. La fama mundial la alcanzó cuando participó dando vida al guardaespaldas Woon en "The moon embracing the sun".

El funeral se realizará el jueves 14 de noviembre, para luego ser trasladado al Crematorio de Seúl, donde también podrán asistir sus seguidores.

