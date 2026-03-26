Muere Carlos Gajardo, el inolvidable Payaso Cucharita, ícono de la risa chilena

Se apaga una de las risas más icónicas de Chile: Carlos Gajardo Tapia, el actor que dio vida al inolvidable Payaso Cucharita, falleció este jueves, dejando un vacío enorme en el mundo del espectáculo y en la memoria de toda una generación.

La noticia fue confirmada por su compañero en el trío televisivo Chirola, Copucha y Cuchara, Eduardo González, quien no pudo contener la emoción al comunicar la partida del artista: "Con mucha tristeza les comunico la partida de Carlos Gajardo Tapia, enorme Payaso Cucharita", escribió en Facebook.

"Es muy difícil escribir mis sentimientos, estoy emocionado, me cuesta mucho decir adiós a un compañero que aportó tanto éxito al trío y que iluminó nuestras jornadas profesionales", agregó González, dejando entrever el dolor de perder a un amigo y colega de toda la vida.

El homenaje continuó con palabras que resaltan la trayectoria de Gajardo y el impacto que tuvo en varias generaciones: "47 años juntos entregando junto a Jorge Domínguez Aguilera, Copucha, risas y alegrías incluso en tiempos complicados. Sé que también a ustedes se les va un referente de alegría de su infancia".



Finalmente, cerró con un emotivo mensaje que mezcla nostalgia y poesía: "El vacío que deja Cucharita es enorme, pero la huella de su talento será imborrable. Él permanecerá en el corazón de todos ustedes y en los mejores recuerdos de su niñez junto a sus familias. Cuchara seguirá brillando en la gira celestial eterna, en la carpa infinita ubicada más allá de las estrellas, el sol y la luna".

CARLOS EMILIO GAJARDO TAPIA

Carlos Emilio Gajardo Tapia, conocido simplemente como “Cuchara”, comenzó su vida en el circo a los 8 años, subiendo a la pista del Circo Real Arias junto a su abuelo Martín Tapia Pérez.

Más tarde, formó el emblemático trío Chirola, Copucha y Cuchara, junto a González y Jorge Domínguez (fallecido en 2022), alcanzando fama masiva en 1969 con su participación en Teleminimundo de TVN.

El trío continuó su camino en Sábado Gigante y la Teletón, consolidándose como un símbolo de la televisión chilena en los años 70 y 80 y dejando una huella imborrable en la memoria colectiva del país.

El último reconocimiento que recibió Gajardo fue en agosto de 2025, cuando la Cámara de Diputadas y Diputados lo homenajeó junto a otros artistas por su destacada trayectoria en el circo chileno.

PURANOTICIA