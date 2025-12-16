Muere Anthony Geary, el legendario Luke Spencer de “Hospital General”, a los 78 años

La televisión estadounidense está de luto. Anthony Geary, uno de los rostros más icónicos del género y ocho veces ganador del premio Emmy, murió a los 78 años, dejando un vacío imposible de llenar para los fanáticos de las teleseries y la industria del entretenimiento.

De acuerdo con información entregada por TV Insider, el actor falleció el pasado 14 de diciembre producto de complicaciones surgidas tras una operación programada, a la que se había sometido solo tres días antes.

La devastadora noticia fue confirmada por su esposo, Claudio Gama, quien rompió el silencio luego de atravesar un complejo y doloroso proceso junto al entorno más cercano del intérprete.

"Fue un shock para mí, nuestras familias y nuestros amigos. Durante más de 30 años, Tony ha sido mi amigo, mi compañero, mi esposo", expresó Gama, según consignó el citado medio.

ANTHONY GEARY

Nacido el 29 de mayo de 1947 en Coalville, Utah, Geary creció en el seno de una familia mormona. Su talento comenzó a tomar forma durante sus años universitarios en la Universidad de Utah, donde fue descubierto por el actor Jack Albertson, quien lo sumó a una compañía teatral itinerante, dando el primer gran impulso a una carrera que nunca se desligó de los escenarios.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Anthony participó en más de 50 obras teatrales, manteniendo siempre un fuerte vínculo con el teatro, incluso cuando su nombre ya comenzaba a sonar con fuerza en la pantalla chica.

A finales de los años 60, decidió instalarse en Los Ángeles, ciudad donde consolidó su carrera televisiva con apariciones en producciones emblemáticas como "The Partridge Family,The Mod Squad" y "All in the Family".

El punto de inflexión llegó en 1978, cuando la productora Gloria Monty apostó por él para dar vida a Luke Spencer en "Hospital General". Ese rol no solo lo catapultó a la fama mundial, sino que lo convirtió en una auténtica leyenda de la televisión, marcando para siempre la historia del género.

