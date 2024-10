Muere a los 68 años Michael Newman, estrella de Guardianes de la bahía

Este martes, el medio estadounidense People, reportó la muerte de Michael Newman, estrella de la icónica serie Guardianes de la bahía, de 1989.

Según reportan, el actor falleció a los 68 años "por complicaciones cardíacas" y además de que padecía Parkinson desde el año 2006.

Cabe destacar que la estrella de televisión pasó sus últimos años recaudando dinero con la Fundación Michael J. Fox para ayudar a encontrar una cura para la enfermedad de Parkinson. ‘’Espero que contar mi historia personal genere conciencia sobre la importancia de encontrar una cura para el Parkinson’', aseguró el actor en una entrevista con el medio People.

‘’Esta enfermedad terminal me ha permitido pensar mucho, algo que quizá no quería, pero me ha aportado sabiduría (...) Mi cuerpo ha cambiado tan lentamente que apenas lo noto, pero constantemente me recuerdan que el Parkinson se ha convertido en el centro de mi vida’', confesó en la promoción de la serie After Baywatch: Moment in the Sun.

Baywatch o conocida también como Guardianes de la Bahía, seguía las aventuras de un grupo de salvavidas liderado por el teniente Mitch Buchannon, interpretado por David Hasselhoff. Junto con un elenco que incluía a Pamela Anderson, Nicole Eggert, Yasmine Bleeth y Jeremy Jackson, Newman se destacó como el salvavidas Mike Newmie Newman.

