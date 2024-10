Muere a los 66 años Paul Di'Anno, el primer vocalista de Iron Maiden

Paul Andrews, más conocido como Paul Di'Anno, el vocalista que marcó los primeros capítulos en la historia de la banda británica de heavy metal, Iron Maiden, falleció este lunes a sus 66 años.

Su fallecimiento ha sido confirmado por el sitio Blabbermouth, a través de Conquest Music, quienes dieron a conocer que fue producto de un deteriorado estado de salud en su residencia en Salisbury en Inglaterra.

Di'Anno grabó los dos primeros álbumes de la banda de heavy metal, Iron Maiden, de 1980, y Killers, de 1981, siendo la voz principal.

Una vez que dejó la banda, Di'Anno mantuvo una exitosa carrera con Battlezone y Killers, así como en solitario.

En los últimos años, el cantante arrastraba diferentes problemas de salud que lo obligaba a cantar en una silla de ruedas, aunque eso no detuvo a Paul, quien de todas formas ofreció más de 100 shows desde 2023.

En relación con su primer y último disco de su carrera, 'The Book of the Beast', fue publicado en septiembre de este año, y contenía algunas de sus mejores interpretaciones.

