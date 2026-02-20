Muere a los 53 años Eric Dane, estrella de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”, tras luchar contra la ELA

El actor estadounidense Eric Dane murió este jueves por la tarde a los 53 años, menos de un año después de hacer público su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La noticia fue confirmada por su familia y su equipo de relaciones públicas.

“Con gran pesar, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una lucha valiente contra la ELA”, señaló un comunicado difundido por su entorno cercano. En el texto se detalló que el intérprete pasó sus últimos días “rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”.

La declaración añadió: “Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido”. Asimismo, la familia solicitó privacidad para atravesar el duelo.

Nacido en San Francisco en 1972, Dane debutó en televisión en 1993 con una aparición en The Wonder Years. Con el paso de los años consolidó una carrera que lo llevó a participar en series como Charmed y a protagonizar The Last Ship, donde interpretó al capitán —luego almirante— Tom Chandler entre 2014 y 2018.

Su consagración internacional llegó con Grey’s Anatomy, donde dio vida al doctor Mark Sloan, apodado “McSteamy”, uno de los personajes más populares del drama médico. Integró el elenco principal hasta la novena temporada y compartió pantalla con figuras como Patrick Dempsey, Ellen Pompeo, Kate Walsh, Sara Ramirez y Chyler Leigh.

Más recientemente, se sumó al elenco de Euphoria, la exitosa producción de HBO, donde interpretó a Cal Jacobs, un padre de familia con una compleja y oscura trama personal. El año pasado había manifestado su intención de continuar trabajando pese a la enfermedad. “Me siento afortunado de poder seguir trabajando y tengo muchas ganas de volver al rodaje de Euphoria la semana que viene (…) Les pido amablemente que nos den privacidad a mi familia y a mí durante este tiempo”, comentó entonces.

En cine, participó en títulos como Marley & Me, Valentine's Day y Burlesque. Entre sus trabajos más recientes figuran las películas “Borderline” (2024), “One Fast Move” (2024) y “Americana”, filmada en 2023 y estrenada el año pasado. Su última serie fue “Countdown” (2025), de Amazon Prime Video.

Dane reveló en abril de 2025 que padecía ELA, una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal. Es progresiva y provoca la pérdida del control muscular, comprometiendo con el tiempo funciones vitales como el habla, la movilidad y la respiración.

Durante su tratamiento, el actor también se convirtió en un activo defensor de la concienciación sobre la enfermedad. “A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha”, destacó su familia en el comunicado.

