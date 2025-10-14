MTV entierra su legado: anuncia el cierre definitivo de sus canales musicales

Después de más de cuatro décadas marcando la cultura pop, MTV se despide de su esencia. Paramount, su empresa matriz, confirmó que cerrará cinco de sus canales dedicados exclusivamente a la música el próximo 31 de diciembre, en lo que muchos ya califican como el final oficial de la famosa era MTV.

El histórico canal MTV HD seguirá al aire, pero convertido en un escaparate de realities y entretenimiento ligero. Los videoclips —aquellos que alguna vez definieron modas, artistas y estilos— quedarán en el pasado, con un gran historial.

Lo que fuera el símbolo de la revolución audiovisual de los 80 y 90, hoy cede ante los algoritmos y las grandes plataformas digitales.

La decisión llega tras la fusión entre Paramount Global y Skydance Media, que dio origen a la nueva Paramount Skydance Corporation. Con ella vino un recorte drástico de 500 millones de dólares, orientado a impulsar los negocios digitales como Paramount+ y Pluto TV, más rentables que los canales lineales.

Pero el problema de MTV no es solo económico: su público ya la abandonó hace años. Desde que en 2011 cambió los videoclips por realities como Jersey Shore o Teen Mom, la música quedó relegada a señales secundarias que hoy también desaparecerán.

El golpe final lo dio la nueva generación: el 90% del descubrimiento musical ocurre ahora en YouTube, Spotify o TikTok, según Variety. En esas plataformas, el espectador no espera un horario ni un conductor: elige y repite a su gusto, sin importar dónde.

Entre la caída de audiencia, los costos operativos y el cambio cultural, MTV deja de ser la “voz de una generación” para convertirse en otro símbolo más de una era que se apaga.

Cabe mencionar que hasta el momento, Estados Unidos es la única y principal excepción, donde MTV se mantendrá vivo debido a su rentabilidad.

PURANOTICIA