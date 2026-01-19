Mr. Bungle suspende su show en Concepción en medio de la emergencia por incendios

Golpe duro para los fanáticos del rock experimental. La banda estadounidense Mr. Bungle anunció la cancelación de su esperado concierto en Concepción, decisión tomada en medio de la grave emergencia que atraviesa la Región del Biobío producto de los incendios forestales.

A través de un comunicado, el grupo liderado por Mike Patton fue enfático en explicar las razones detrás de la drástica medida.

"En este momento de catástrofe la prioridad es la seguridad de la comunidad, el respeto y el acompañamiento hacia quienes sufren esta tragedia", señalaron, confirmando que el show programado para este 22 de enero en el Gimnasio Municipal no se realizará.

Lejos de quedarse solo en el anuncio, la banda también quiso enviar un mensaje directo a las zonas más golpeadas por el fuego.

"Acompañamos con profunda empatía a cada vecino de Penco, Tomé, Lirquén, Palomares, Laja, Nacimiento, Concepción y las zonas afectadas. La entereza de la gente del sur siempre ha sido un ejemplo; hoy nos unimos a su sentir, con la esperanza puesta en la pronta recuperación de sus hogares y su entorno natural", agregaron.

Finalmente, desde la producción aclararon que quienes adquirieron entradas no deberán realizar ningún trámite, ya que la devolución del dinero se efectuará de manera automática.

