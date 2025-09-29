Mr. Bungle cancela sus conciertos en Santiago y Viña del Mar por motivos ajenos a la banda y promete reagendarlos

La espera de los fanáticos chilenos de Mr. Bungle deberá extenderse. La banda liderada por Mike Patton anunció la cancelación de sus presentaciones en Santiago y Viña del Mar, noticia que fue confirmada por la productora LOTUS.

“Los conciertos de Mr Bungle en Santiago y Viña del Mar son cancelados, por circunstancias imprevistas. Trabajaremos para informar una nueva fecha para el regreso de la banda al país. La devolución por el monto total, cargo por servicio incluido, de ambas fechas, inicia el 30 de septiembre. El dinero será reversado según la misma forma de pago utilizada al minuto de la compra – Tarjeta de Crédito o Débito – bajo las condiciones señaladas en los Términos & Condiciones de la ticketera", detalló la productora en su comunicado.

La agrupación también compartió un mensaje dirigido a sus seguidores sudamericanos, explicando los motivos detrás de esta decisión. “Como muchos ya habrán oído, nuestros amigos de Avenged Sevenfold tuvieron que cancelar su gira por problemas de salud. Teníamos previsto acompañarlos en varias fechas por Latinoamérica, pero lamentablemente, esto significa que también debemos cancelar nuestros conciertos de septiembre/octubre en Argentina, Brasil, Chile y México”, indicaron.

En el mismo texto, expresaron su pesar por el impacto en el público: “Lo sentimos mucho por todos los que compraron entradas y planearon pasar tiempo con nosotros. Nuestros fans sudamericanos siempre nos han mostrado mucho cariño, y nos duele no estar ahí con ustedes ahora mismo. Ya estamos trabajando con Avenged para intentar reprogramar estos espectáculos”.

