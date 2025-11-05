Morrissey canceló su concierto en Chile agendado para el domingo 16 por "agotamiento extremo"

Morrissey canceló el concierto que iba a ofrecer en Chile el domingo 16 de noviembre en el Movistar Arena.

El cantante británico decidió no presentarse en nuestro país "debido al agotamiento extremo" que padece, según informó la productora Lotus.

El músico también anuló el resto de sus presentaciones en América Latina, que incluían a Buenos Aires (Argentina), Sao Paulo (Brasil), Lima (Perú) y Bogotá (Colombia).

Lotus dio a conocer que "el proceso de devolución por el monto total pagado, cargo por servicio incluido, se llevará a cabo desde el jueves 6 de noviembre de acuerdo a lo descrito en esta publicación".

Complementa que "las órdenes de compra serán automáticamente devueltas y el dinero será reversado según la misma forma de pago utilizada al minuto de la compra -tarjeta de crédito o débito- bajo las condiciones señaladas en los Términos & Condiciones de PuntoTicket y Lotus que puedes revisar en sus respectivas páginas web".

Cabe señalar que con esta, ya son tres las veces en que Morrissey ha cancelado conciertos en Chile. La primera fue en septiembre 2023 y la razón fue "enfermedad", en tanto que la segunda fue a comienzos de 2024 también por "agotamiento".

(Imagen: Eduardo Jiménez)

