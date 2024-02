Mora es criticado en redes sociales: aseguran que no se entendía lo que cantaba

El cantante urbano Mora fue el primer gran ganador de la cuarta jornada del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2024, llevándose las Gaviotas de Oro y Plata.

Si bien en la Quinta Vergara, la gente bailó, coreó y gozó con el show del artista de Puerto Rico, la experiencia para la gente que lo vio por televisión, fue completamente diferente.

En las redes sociales, especialmente X (ex Twitter) criticaron al artista, asegurando que no se entendía lo que cantaba.

"No le entiendo ni una we* de lo que canta a Mora HDKDKLSDJKSKSKSK Sorry, me siento como una señora en este momento sjslskls", "Con suerte se entiende la melodía. La letra es un misterio", "Yo tratando de entender lo qué canta Mora. Admiro a los jóvenes que se saben sus letras", y "No tiene voz, no modula, no se le entiende la letra, faltaron subtitulos. Pésimo artista, hasta los participantes que participan en la competencia internacional y folclórica tienen voz, mora no tiene nada", se pudo leer en las redes.



PURANOTICIA