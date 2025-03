Monserrat Álvarez protagonizó duro cruce con Sebastián Sichel: “¡No me ningunee!”

La periodista Monserrat Álvarez protagonizó su primer cruce en la conducción del matinal de TVN “Buenos Días a Todos”, donde tuvo un duro diálogo con el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel.

Todo se originó cuando realizaban un contacto con la autoridad luego de que este decretara estado de emergencia comunal, en esta línea, la comunicadora le indicó que aquel concepto no existía en nuestro país, lo que dio pie para una cuestionada respuesta de parte del jefe comunal.

“Alcalde, usted lo sabe, el estado de emergencia comunal no existe. Usted tiene otra atribución, que se llama decreto de emergencia o decreto alcaldicio, que le permite destinar más recursos, para que lo que sea necesario en temas de seguridad”, comenzó señalando Álvarez, a lo que añadió que “decir ‘declaro a la comuna de Ñuñoa en estado de emergencia comunal’, no lo puede hacer, porque no existe en nuestro ordenamiento jurídico”.

Lo anterior provocó la molestia del edil, quien en duros términos le respondió a la ex conductora de “Contigo en la Mañana”. “Monse, el tema de fondo no es semántico. Yo soy abogado, usted es periodista y le voy a aclarar bien en simple. Lo que dije ayer es dictar un decreto de estado de emergencia, que lo hice. Le mandaré el decreto para que lo lea, porque creo que le falta leer”, lanzó Sichel.

Esto no le cayó para nada bien a Monserrat, quien no dudo en responderle al alcalde de Ñuñoa. “¡No me ningunee en eso! Usted dijo, en algún minuto, que se declara la comuna en estado de emergencia. Si no lo dijo, fantástico”, concluyó.

