Monserrat Álvarez fue trasladada de urgencia a un centro asistencial tras desmayarse en plena cobertura de las elecciones

El domingo se vivieron momentos de pánico en TVN, cuando Monserrat Álvarez, conductora de Buenos Días a Todos, sufrió una inesperada descompensación mientras cubría las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Según informó El Filtrador, la periodista se desmayó en el estudio, provocando un gran susto entre sus compañeros, que de inmediato la atendieron y la trasladaron a un centro asistencial. Desde entonces, Álvarez no apareció en el matinal ni se hizo cargo del noticiero de la tarde.

Fuentes de La Cuarta precisan que la periodista permanece en observación y realizándose exámenes para determinar las causas del desmayo, mientras se mantiene en evaluación durante la jornada.

El momento de tensión fue tal que, inicialmente, se temió por un Accidente Cerebrovascular, escenario que finalmente se descartó. Sin embargo, los reportes señalan que la comunicadora había presentado problemas estomacales el día anterior, que se habrían intensificado durante la intensa jornada de cobertura electoral.

Cabe recordar que Monserrat Álvarez formaba parte del equipo encargado de la transmisión especial de TVN durante las elecciones, un trabajo que exige resistencia física y mental, y que esta vez terminó con un gran susto que paralizó los pasillos del canal.

PURANOTICIA