Mónica Ramos se convierte en la más reciente eliminada de “Gran Hermano”: “Estoy muy pero muy agradecida”

La noche de este domingo, Chilevisión emitió un nuevo capítulo de su reality “Gran Hermano”, donde se vivió una triste jornada de eliminación.

En esta ocasión, la temida “Placa de Eliminación” estaba compuesta por Constanza Capelli, Jennifer “Pincoya” Galvarini y Mónica Ramos, siendo el público en sus casas quienes debían escoger por quien se convertiría en la próxima eliminada del espacio de telerrealidad.

De esta forma, con un 54,38% de la votación popular, fue la participante más longeva del reality quien debió abandonar la casa estudio ubicada en Buenos Aires, Argentina.

Sin embargo, según expuso la producción del programa, se trató de la eliminación más reñida en la historia de Gran Hermano Chile.

“A Gran Hermano, estoy muy pero muy agradecida, se lo dije delante y gracias por haberme cuidado mucho, porque él se preocupó mucho de mí de cuando, me veía triste me llamaba. Entonces me siento orgullosa. Me despido de mis compañeros, me alegro que la Pincoya siga luchando y que ojalá se lleve el premio mayor porque se lo merece”, expuso la mujer de 77 años al abandonar “Gran Hermano”.

PURANOTICIA