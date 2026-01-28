Mónica Pérez se despide de Teletrece Tarde para asumir un rol protagónico en Canal 13

El ciclo de Mónica Pérez al frente de Teletrece Tarde está llegando a su fin. La periodista, que actualmente comparte la conducción con Iván Valenzuela y que ya había ocupado este rol entre 2018 y 2019, se despedirá pronto de esta franja, dando paso a un giro que promete sacudir la programación del canal.

Pero no se trata de una salida definitiva: Pérez no abandona Canal 13. Todo lo contrario. Desde marzo, la reconocida comunicadora pasará a encabezar T13 En Vivo, el canal de noticias en vivo, donde liderará un nuevo programa informativo que aún no ha sido revelado. La movida se enmarca en un esfuerzo de la estación por reforzar y revitalizar un proyecto que ya cumple tres años de vida.

Con ocho años de trayectoria dentro de Canal 13, Pérez ha dejado su huella no solo en Teletrece Tarde o Teletrece Central, sino también en “numerosos golpes noticiosos” y “múltiples transmisiones internacionales”, destacan desde la señal.

Ahora, la periodista tomará las riendas de un proyecto que contará con un equipo de lujo: Cristina González, Cristián Pino, Beatriz Apud, Catalina Palma y María Jesús Muñoz.

Claudio Villavicencio, director del departamento de prensa del 13, señaló: “Este año será clave para la consolidación de T13 En Vivo y por esa razón apostamos por una de nuestras conductoras más versátiles para encabezar la programación de este año”.

Luego, Villavicencio agregó: “Mónica asumirá un rol protagónico, conduciendo un nuevo programa que esperamos se transforme en un emblema de nuestro canal de noticias. Ella se desempeña muy bien en la conducción y la conversación, es aguda en las entrevistas y, además, es muy buena reportera en terreno, todas características que la hacen la persona ideal para asumir un liderazgo en T13 En Vivo este 2026. Estamos seguros que su aporte será un gran impulso para el canal de noticias”.

El mensaje es claro. Canal 13 no solo se queda con una figura reconocida, sino que apuesta a que Mónica Pérez lleve a T13 En Vivo a otro nivel, marcando un antes y un después en la pantalla informativa.

