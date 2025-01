Mónica Godoy presentó en sociedad a su nueva pareja: "Estoy muy contenta"

La actriz Mónica Godoy confirmó a través de sus redes sociales que volvió a tener pareja luego de su separación del también actor, Nicolás Saavedra.

Tras estar 22 años casados, la pareja rompió su vínculo matrimonial, y desde entonces no se supo nada acerca de si habían dado vuelta la página o no.

Eso, hasta que esta semana la intérprete compartiera en Instagram algunas fotografías junto a su nueva pareja, acompañada de una canción del grupo Morat.

En declaraciones vertidas a LUN, Godoy señaló que "no me gusta hablar de él porque no es una persona que tenga que ver con los medios ni que quiera exponer".

"Pero tampoco lo voy a andar escondiendo porque es una parte importante de mi vida", añadió quien formara parte de teleseries como «Sucupira» y «Tic Tac».

Y aunque no quiso revelar su identidad, la intérprete también sostuvo que "estoy muy contenta por todo, esperando que todo siga floreciendo y bien".

PURANOTICIA