Mónica Aguirre alza la voz tras giro en investigación por muerte de Gervasio: “Ojalá se sepa todo”

A a 35 años de su fallecimiento, el pasado 15 de febrero la justicia reveló un giro en la investigación por la muerte del cantante Gervasio, la cual ahora será indagada como un homicidio, y no como un suicidio como se ha hecho todos estos años.

Este tema fue abordado en la última edición de “Primer Plano”, en la cual conversaron con la exmodelo Mónica Aguirre, exesposa y madre de los hijos del intérprete, quien entregó sus apreciaciones sobre esta recaratulación.

“Durante mucho tiempo, imagínate que han pasado 35 años, sí pensé que había muchas razones por las que Gervasio podría haber quitado la vida. Pero claro, como todo el mundo después, con ciertos antecedentes fui cambiando de opinión”, expuso en una íntima conversación con Julio César Rodríguez.

“Ojalá se sepa todo, ojalá más temprano que tarde, aunque ahora es más tarde que temprano. Ojalá que sí, por muchas cosas, siempre lo he dicho, para que él pueda descansar en paz y la familia pueda quedarse con las cosas bonitas y no con las cosas tan sórdidas”, añadió.

Cabe recordar que entre 1984 y 1990, Gervasio enfrentó tres acusaciones de abusos e intentos de violación en su contra, las cuales el cantautor de origen uruguayo atribuyó a un movimiento de venganza política. “Las cosas que se saben públicamente no alcanzan a dimensionar todo lo que él y nosotros vivimos como familia (...) No fue una vida fácil. Digan lo que digan, yo me siento orgulloso de haber estado siempre apoyándolo”, recordó Aguirre.

Para finalizar, la madre de Millaray Viera reveló que Gervasio, desde su exhumación del Cementerio Parque del Sendero de Maipú, en mayo de 2015, aún se encuentra en el Servicio Médico Legal. “Gervasio lleva 10 años en SML y eso no es normal. Para mí, que soy creyente, no solo sería un descanso y paz para la familia, sino que también sería paz para su alma. Es que es antinatural, que un cuerpo esté 10 años ahí”, desclasificó Aguirre.

Sobre el final de su historia de amor, Mónica aseguró que “lo recuerdo como un gran compañero, una persona de la que aprendí mucho, el padre de mis hijos. Pasamos por altos y bajos, como todo el mundo, pero sí puedo decir que habíamos tenido un reencuentro, estábamos bien en el último tiempo”.

PURANOTICIA