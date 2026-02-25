Mon Laferte y Juanes deslumbran en Viña con emotivo dueto de “Fotografía”

Click acá para ir directamente al contenido
Vestidos de negro y en una de las postales más aplaudidas de la noche, ambos artistas sellaron el momento con un intercambio de cariño: “te amo mon, es un honor contigo cantar en tus tierras”, dijo Juanes.

Miércoles 25 de febrero de 2026 22:25
Uno de los momentos más aplaudidos de la noche en el Festival de Viña del Mar fue el inesperado encuentro entre Mon Laferte y Juanes, quienes compartieron escenario para interpretar el clásico del colombiano, “Fotografía”.

Al finalizar la presentación, Juanes tomó la palabra y expresó: “Te amo Mon, es un honor cantar contigo en tus tierras”. La respuesta de la chilena no se hizo esperar: “Chile te ama”.

El cruce entre ambos músicos se convirtió en uno de los puntos más altos de la jornada, sellando una noche marcada por la emoción y el reconocimiento mutuo sobre el escenario viñamarino.

