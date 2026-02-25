Mon Laferte y Juanes deslumbran en Viña con emotivo dueto de “Fotografía”

Uno de los momentos más aplaudidos de la noche en el Festival de Viña del Mar fue el inesperado encuentro entre Mon Laferte y Juanes, quienes compartieron escenario para interpretar el clásico del colombiano, “Fotografía”.

Al finalizar la presentación, Juanes tomó la palabra y expresó: “Te amo Mon, es un honor cantar contigo en tus tierras”. La respuesta de la chilena no se hizo esperar: “Chile te ama”.

El cruce entre ambos músicos se convirtió en uno de los puntos más altos de la jornada, sellando una noche marcada por la emoción y el reconocimiento mutuo sobre el escenario viñamarino.

PURANOTICIA