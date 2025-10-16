Mon Laferte y foto con Jeannette Jara: “Todos saben por quién votaré, pero no soy parte de una campaña oficial”

La cantante Mon Laferte desmintió a Jeannette Jara, luego de que esta última asegurara en redes sociales que la interprete chilena apoyaba su postulación a la presidencia de la República.

“Es que no hemos hablado, como formalmente, de un apoyo a una candidatura. No sé qué significa eso. Nunca he apoyado una candidatura, y, de hecho, creo que es la primera vez en mi vida que tengo una fotografía con un político”, aseguró la artista en entrevista con Radio ADN.

Jara publicó en la red social X la foto que ambas se tomaron el festival Ruidosa, donde actuó Laferte, acompañada por el siguiente texto:

“Mi agradecimiento a Mon Laferte por el apoyo a mi candidatura presidencial y por querer ser parte de este proceso tan significativo. Gracias, Mon, por sumar tu voz y tu compromiso a este proyecto que busca construir un Chile más justo y con esperanza”, escribió la abanderada oficialista.

Mon Laferte explicó, además, el contexto del encuentro entre ambas. “Me dijeron en algún momento que iba a andar por ahí y si tenía algún problema en que me saludara. Dije que no tenía problema, o sea, todo el mundo me puede saludar. Me cae bien”, relató.

Junto con esto, Mon Laferte contó que se movilizaba en un carrito dentro del recinto del festival cuando se cruzó con Jara. “Nos saludamos, fue muy linda, me dijo que se sabía todas mis canciones”.

Cuando la entrevista avanzó, le preguntaron directamente: “¿Pero entonces no es un apoyo a su candidatura, Mon?”, a lo que la cantante respondió: “No sé qué es un apoyo oficial, pero si me preguntan, a mí me cae bien ella”.

En cuanto a su visión política, Mon Laferte se sinceró y explicó que, si bien sus ideas son conocidas, no se siente atada a una sola postura: “Todos saben mis ideologías políticas, aunque debo decir algo. No soy una persona cerrada. Creo mucho en las personas más que otra cosa. El fanatismo, en cualquier cosa, está mal, es enfermizo obsesionarse con una idea y defenderla hasta la muerte”.

Para concluir, sostuvo, “creo que está bien arrepentirse y echarse para atrás, porque así creces. Es de las cosas más inteligente que uno puede hacer en la vida, cambiar de opinión”.

PURANOTICIA