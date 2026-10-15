Mon Laferte sorprendió a fans de María José Quintanilla con especial dueto en Santiago

Una inesperada colaboración marcó el espectáculo que María José Quintanilla ofreció este miércoles en el Santander Arena, donde recibió sobre el escenario a Mon Laferte para compartir una interpretación que despertó la emoción de sus seguidores.

Las artistas, que coincidieron en el programa de talentos «Rojo, fama contra fama» de TVN, se reunieron para cantar «La Media Vuelta», protagonizando uno de los momentos destacados de la presentación.

La intérprete de «Fue difícil» celebró el encuentro a través de sus redes sociales, donde publicó imágenes junto a su colega y expresó su alegría por la oportunidad de compartir nuevamente escenario con ella.

"Tengo el corazón llenito, hoy tuve el honor de compartir el escenario con mi querida Mon Laferte. ¡Magia pura!", escribió Quintanilla en Instagram.

También agradeció su amistad y el vínculo que las une a través de la música.

Cabe hacer presente que el concierto contó, además, con la participación de Los Vásquez y Pablo Castro, de La Sociedad, quienes se sumaron a la jornada musical.

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