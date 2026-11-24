La emisión de Vértigo extremo, en Canal 13, estuvo marcada por un incómodo episodio protagonizado por Javiera Díaz de Valdés y Pamela Díaz, luego de que la actriz manifestara su molestia tras una extensa jornada laboral en el Mallplaza Vespucio. En el lugar, los participantes debieron realizar diversas tareas relacionadas con el funcionamiento del recinto, entre ellas labores de limpieza, atención de público y organización de eventos.

Tras ser eliminada de la dinámica del día, la actriz evidenció su cansancio y cuestionó el desarrollo de la grabación, señalando que la jornada se había extendido más de lo esperado y que ya no quería continuar. Frente a su reclamo, la animadora del espacio le preguntó directamente: "¿Los famosos de verdad trabajan?".

La respuesta de Díaz de Valdés no tardó en llegar y marcó el tono del intercambio. "Sí, todos pagamos cuentas (…) todos trabajamos", replicó la intérprete. Luego, cuando Pamela Díaz le hizo ver que ninguno de sus compañeros había manifestado reparos frente a las labores realizadas, la actriz respondió: "No importa, cada uno tiene la personalidad que tiene. Yo estoy agotada".

El impasse alcanzó su momento más tenso cuando la actriz solicitó detener el registro audiovisual y decidió abandonar el lugar. "No más, por favor, apaga la cámara, no quiero seguir trabajando", expresó visiblemente afectada, dejando en evidencia su incomodidad con las condiciones de la jornada.

LA VERSIÓN DE LA ACTRIZ

Tras la difusión del conflicto, Javiera Díaz de Valdés entregó públicamente su versión de lo ocurrido, con el objetivo de precisar el origen de su molestia y aclarar que su decisión no respondió a un conflicto personal con la conductora ni a una falta de respeto hacia el equipo del programa.

"Lo que me incomodó no fue el contenido, los desafíos ni el programa. Fueron las condiciones de producción, particularmente que la jornada se extendiera más allá de lo previsto y sin aviso previo", sostuvo la actriz, apuntando directamente a la extensión de los tiempos de grabación como el principal motivo de su malestar.

Asimismo, enfatizó que su decisión de retirarse después de la primera jornada respondió a una postura personal respecto del respeto por los tiempos previamente acordados. "Fue una decisión personal frente a una situación en la que no me sentí cómoda, no una crítica al programa ni a las personas que lo hacen", añadió.

Finalmente, al referirse al intercambio que protagonizó con Pamela Díaz, la intérprete buscó restarle dramatismo a la controversia y destacó el respeto que siente por la trayectoria televisiva de la animadora. "Tengo mucho respeto por Pamela Díaz y por su trayectoria. No me interesa tomar partido ni convertir una diferencia de criterios en una polémica", concluyó.

PURANOTICIA