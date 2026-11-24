El director de radio Biobío, Tomás Mosciatti, sufrió un accidente de tránsito cuando circulaba en su motocicleta en la comuna de Macul, región Metropolitana.

Debido a la colisión con un vehículo que se produjo el lunes, el abogado terminó con fracturas en una de sus extremidades inferiores, según consigna El Filtrador.

Los plazos de recuperación serían extensos, pues el citado medio dio a conocer que el profesional deberá guardar reposo durante cerca de dos meses.

Por su parte, The Clinic señaló que el comunicador transitaba en una moto Vespa junto a una acompañante cuando ocurrió el choque por alcance, por el cual ambos terminaron en el suelo.

Los afectados fueron trasladados hasta la clínica Alemana de Vitacura, donde Mosciatti fue diagnosticado con lesiones en su tobillo derecho, pero fuera de toda gravedad.

Finalmente se informó que los accidentados mantenían su documentación y licencia al día, además de marcar negativo al alcotest.

(Imagen: Universidad de Los Andes)

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