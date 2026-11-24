Una nueva controversia se instaló en el mundo del espectáculo y la opinión pública tras las declaraciones del fotógrafo y panelista de televisión Jordi Castell, quien denunció presuntos intentos de censura y persecución debido a sus opiniones sobre el conflicto en Medio Oriente y la comunidad judía.

En conversación con el periodista Juan Vallejos, en el podcast Discrepemos, el comunicador, de ascendencia palestina, aseguró que habrían existido gestiones reiteradas para conseguir su salida del programa Tal Cual y perjudicar sus contratos comerciales. “Varias veces han estado pidiendo que me saquen del aire. Básicamente, esto se llama persecución. La última vez había un auspiciador que la comunidad judía presionó para que quitara el auspicio del programa en el que yo trabajo como panelista”, afirmó.

Castell sostuvo que el propósito de estas acciones sería impedir que continúe expresando sus opiniones, pese a que, según explicó, sus comentarios se basan en antecedentes históricos. “Básicamente es callarme, borrarme y no dejar que yo me exprese”, indicó, agregando de forma tajante: “Yo no estoy diciendo ninguna mentira, no estoy inventando cosas, revisar la historia nomás”. Asimismo, aseguró que incluso le han solicitado retractarse de sus declaraciones: “Me han obligado a pedir perdón. Yo no lo he hecho. He dado explicaciones por cosas que he dicho”.

Durante la entrevista, el opinólogo también relató un episodio reciente relacionado con una importante empresa que lo contrató para participar en una campaña publicitaria. De acuerdo con su testimonio, una vez finalizadas las grabaciones, representantes de la firma le comentaron sobre las presiones que habrían recibido para dejar de trabajar con él: “La marca me dice: ¿Tú puedes creer que recibimos cuatro veces llamados de personas de la comunidad judía advirtiéndonos que no era conveniente seguir contratándote?”.

Tras la viralización de las declaraciones, la Comunidad Judía de Chile (CJCh) salió al paso de las acusaciones de Jordi Castell y emitió una declaración pública en la que negó categóricamente haber promovido acciones de censura en su contra.

“La Comunidad Judía de Chile rechaza categóricamente los dichos del señor Jordi Castell sobre los intentos de censura de parte de la comunidad judía. Esas afirmaciones son falsas y carecen de fundamento”, señaló la institución a través de un comunicado.

Desde la organización también defendieron sus principios institucionales y rechazaron cualquier vinculación con prácticas destinadas a limitar la libertad de expresión. En ese sentido, enfatizaron que “censurar a alguien por sus opiniones no forma parte de nuestros principios ni de nuestras prácticas”, y advirtieron sobre los efectos que podrían generar este tipo de declaraciones: “Difundir acusaciones infundadas es irresponsable y peligroso, especialmente en un contexto de aumento del antisemitismo, pues alimenta prejuicios y hostilidad hacia los judíos”.

Finalmente, la CJCh reafirmó “su compromiso con el respeto, la convivencia democrática y la libertad de expresión”, concluyendo que su enfoque institucional es “vivir nuestro judaísmo con libertad y contribuir, como chilenos, a nuestro país”.

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