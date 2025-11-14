Mon Laferte revela que Dua Lipa la invitó a cantar con ella en sus conciertos en Chile: ¿por qué dijo que no?

La siempre intensa Mon Laferte dejó a todos boquiabiertos al destapar que Dua Lipa no solo la homenajeó con un cover de "Tu Falta de Querer" en pleno Estadio Nacional, sino que además la invitó a cantar juntas en el escenario chileno. Sí, así como lo lees: Dua Lipa quería a Mon Laferte a su lado, pero la historia no terminó como muchos habrían esperado.

En conversación con Univisión Canadá, la chilena soltó la bomba al recordar que el gesto de la británica "fue una sorpresa y debo confesar algo: Dua Lipa me invitó a cantar con ella en Chile". Pero, por increíble que parezca, la viñamarina tuvo que decir que no. ¿La razón? Una agenda tan apretada que incluía su presencia en la ceremonia de los Latin Grammy en Estados Unidos.

"Tenía que venir para acá y no alcanzaba a ir. Yo decía: 'No puede ser, me estoy perdiendo de cantar con Dua Lipa'", lamentó la propia Mon, dejando claro que la oferta le dolió más que a sus fans.

Y por si faltaba más drama, confesó que ni siquiera sabía que la estrella mundial pensaba interpretar uno de sus temas: "Pensé que tendría que aprenderme una de ella. Me sentí honrada cuando me invitó, pero después de verla cantar mi canción fue como 'es hermosa'".

Laferte cerró la historia alabando la entrega de la británica: "Cantó con muchísimo sentimiento y se notó que estaba como viviendo la canción".

PURANOTICIA