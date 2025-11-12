Mon Laferte reacciona luego de que Dua Lipa interpretara “Tu Falta de Querer”: "Te amo"

Durante su esperadísimo show en el Estadio Nacional, Dua Lipa la noche del martes sorprendió a todos al lanzarse con una versión de “Tu Falta de Querer” de Mon Laferte, desatando una verdadera locura entre los asistentes.

“Esta noche elegí una canción que me encanta, pero que me rompe el corazón cada vez que la escucho”, dijo la estrella británica antes de interpretar el clásico chileno, mientras el público estallaba en un coro masivo.

La intérprete, que se encuentra en plena gira “Radical Optimism Tour”, volvió a demostrar que sabe cómo ganarse a cada país donde se presenta, ya que en cada parada, elige un tema icónico del lugar.

Y, como era de esperarse, Mon Laferte no se quedó atrás. Al ver el homenaje, reaccionó con cariño en su cuenta de X.



“@DUALIPA te amo”, escribió junto a varios emojis, dejando claro que la emoción fue mutua.

Minutos antes de que se confirmara que Dua Lipa interpretaría su canción, algunos usuarios notaron que Laferte había publicado un emoji de rostro enojado, lo que bastó para encender las alarmas y alimentar teorías sobre una supuesta molestia. Pero la artista nacional fue rápida en aclarar el malentendido.



"¿Por qué estabas enojada hace rato?", le preguntó un seguidor curioso, a lo que la cantante —ex participante del programa Rojo— respondió entre risas: "Jajaja por el internet lento de mi pueblo".

