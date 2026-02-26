Mon Laferte hace historia y recibe Gaviota de Platino en Viña 2026

La noche fue histórica en la Quinta Vergara. Mon Laferte se llevó la Gaviota de Platino, además de la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro en el Festival de Viña del Mar, consagrándose con el máximo reconocimiento que entrega el certamen.

Desde el inicio del espectáculo, el público marcó el tono de la jornada. Incluso antes de que avanzara el show, la Quinta ya coreaba gaviota de “platino”, cuestión que se hizo realidad. La artista, visiblemente emocionada durante toda la presentación, recibió el cariño incondicional de los asistentes.

El cierre fue especialmente intenso. Mon Laferte terminó su show con “Tu falta de querer”, momento en que nuevamente el publico comenzó a gritar “platino”, anticipando el desenlace de una noche inolvidable.

El premio más importante de la semana del festival fue entregado por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, en medio de la ovación.

Sobre el escenario, entre lágrimas, la cantante agradeció el respaldo. “Canté con todo el corazón, porque los amo”, señaló la artista.

Al recibir la Gaviota de Platino, la artista expresó entre lágrimas: “Es hermosa” en referencia a la Gaviota de Platino.

“No se que decir”, señaló Mon.

Luego añadió: “Solo quiero decirles a cada persona que está aquí, que de verdad yo los amo, genuinamente amo a mi público y a mi país, lo único que deseo es que sean felices. Mucho amor para ustedes”.

“Chile te amo”, agregó.

De esta manera, Mon Laferte firmó una de las páginas más emotivas y memorables en la historia reciente del festival.

