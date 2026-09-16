Mon Laferte hace historia: arrasa con seis nominaciones en los Latin Grammy 2026

En lo que promete ser un nuevo hito en su consagrada trayectoria, la cantautora chilena Mon Laferte consiguió seis nominaciones para los Latin Grammy 2026, convirtiéndose en una de las principales protagonistas del anuncio realizado por la Academia Latina de la Grabación. El reconocimiento llega poco después del lanzamiento de su aclamada sesión en Tiny Desk.

La cifra representa la mayor cantidad de nominaciones obtenidas por Laferte en una misma edición del certamen, superando su anterior récord de cinco candidaturas, conseguido en 2017.

La artista oriunda de Viña del Mar, quien ya suma cuatro Latin Grammy en su carrera —el último de ellos obtenido en 2024 en la categoría de Mejor Álbum de Música Alternativa por Autopoiética—, vuelve a destacar gracias a su más reciente producción, Femme Fatale, estrenada en 2025.

El álbum le permitió ingresar a la selecta lista de nominados en tres de las categorías principales de la ceremonia. Laferte competirá por Álbum del Año con Femme Fatale, mientras que también disputará Grabación del Año y Canción del Año por el tema homónimo «Femme Fatale», en el que además figura como compositora.

A estas nominaciones se suman otras tres candidaturas: Mejor Canción Pop, por «Melancolía»; Mejor Canción Alternativa, por «1:30»; y Mejor Álbum Cantautor, nuevamente por Femme Fatale.

PRESENCIA CHILENA

En el listado general de nominados de este año, Mon Laferte y la mexicana Silvana Estrada aparecen entre las artistas femeninas con mayor número de candidaturas, con seis menciones cada una.

Por encima de ellas se encuentra un grupo compuesto por Karol G, Rosalía, Jorge Drexler y el dúo CA7RIEL & Paco Amoroso, quienes acumularon siete nominaciones cada uno. El primer lugar del listado general corresponde al compositor y productor Edgar Barrera, con diez menciones.

Todos ellos competirán por el premio a Álbum del Año, categoría en la que también figuran artistas como Anitta, Carín León, Milo J y Rawayana.

La presencia chilena en esta edición también estará marcada por Francisca Valenzuela y Los Tres. La cantante obtuvo una nominación a Mejor Canción Alternativa por «BUGAMBILIA», mientras que la histórica banda nacional competirá en la categoría de Mejor Video Musical Versión Corta por el videoclip de «INRI».

CUENTA REGRESIVA

Las producciones consideradas para esta edición corresponden al periodo comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026. Tras el anuncio oficial de los nominados en 60 categorías, la ronda final de votación, en la que participarán los miembros de la organización, comenzará el próximo 1 de octubre.

La ceremonia de la 27ª entrega de los Latin Grammy se realizará el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

La gala será transmitida en vivo a partir de las 8 p.m. ET/PT a través de las pantallas y plataformas de TelevisaUnivision.

PURANOTICIA