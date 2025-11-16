Mon Laferte expresó su respaldo a la carta presidencial oficialista: "Vamos Jara"

En medio del cierre de las mesas y mientras comenzaba el conteo de votos de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo, una voz inesperada del mundo cultural apareció en la discusión pública.

La cantante y compositora Mon Laferte utilizó sus redes sociales para expresar abiertamente su respaldo a la abanderada oficialista Jeannette Jara, convirtiéndose en una de las primeras figuras del espectáculo en pronunciarse durante la jornada.

La artista publicó un mensaje breve y directo en su cuenta de X, donde señaló: “Vamos Jara”, acompañándolo con una bandera chilena. La frase rápidamente generó reacciones y fue ampliamente replicada en la plataforma.

El gesto marca un giro respecto de lo que Laferte había comentado semanas atrás. El 16 de octubre, durante una entrevista con Radio ADN, la cantante había evitado atribuirse un apoyo explícito a Jara, asegurando que "no hemos hablado formalmente de un apoyo a una candidatura, no sé qué significa eso. Nunca he apoyado una, y creo que es la primera vez en mi vida que tengo una fotografía con un político”.

Sus declaraciones surgieron tras coincidir en el Ruidosa Fest 2025, donde ambas compartieron una conversación y fotografías. Posteriormente, la propia Jara difundió esas imágenes agradeciendo “por el apoyo” y destacando el valor de que Laferte “quiera ser parte de este proceso tan significativo”.

Con su publicación de este domingo, la artista chilena radicada en México terminó por aclarar públicamente su preferencia electoral en una jornada clave para el país.

