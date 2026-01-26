Mon Laferte deslumbra en el Paris Fashion Week con debut que cautivó a Vogue Francia

Mon Laferte vivió un nuevo hito en su carrera internacional tras debutar en el Paris Fashion Week masculino (otoño-invierno 2026-2027). La cantante chilena participó en el desfile del diseñador estadounidense Willy Chavarría, instancia que fue destacada por Vogue Francia.

La presentación se dio en el marco de la colección “Eterno”, una propuesta que combinó alta costura con performance teatral y música en vivo. Para la apertura del show, Laferte interpretó su canción “Femme Fatale”, realizando una puesta en escena inspirada en el concepto de su último álbum.

Además de cantar, la artista desfiló por la pasarela. La revista Vogue Francia compartió registros del momento, resaltando la presencia de la chilena en uno de los eventos más relevantes de la industria de la moda.

“Femme Fatale”, álbum lanzado en 2025, ha sido ampliamente elogiado por la crítica y fue incluido por Rolling Stone en Español entre los 50 mejores discos en español del año. En esta obra, Mon Laferte reinterpreta el arquetipo femenino desde una mirada de libertad, fortaleza y vulnerabilidad.

El paso de la cantante por París se suma a un año clave en su agenda: Mon Laferte será una de las artistas principales del Festival de Viña del Mar 2026, donde se presentará el jueves 26 de febrero en la Quinta Vergara.

PURANOTICIA