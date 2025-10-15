Mon Laferte causa revuelo en Valparaíso al grabar videoclip nocturno en plena avenida Altamirano

La cantante Mon Laferte sorprendió a los porteños al ser vista la noche del martes grabando un nuevo videoclip en plena avenida Altamirano, en Valparaíso.

El rodaje, que se extendió por varias horas, llamó la atención por el gran despliegue técnico instalado a orillas del mar, con potentes focos, cámaras y parte de su equipo de producción ocupando parte del espacio público.

Las imágenes del rodaje rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde numerosos usuarios compartieron videos y fotografías del momento, donde celebraron la presencia de Mon Laferte en la ciudad puerto y destacaron el valor artístico de grabar en un escenario emblemático como la costa porteña.

Cabe mencionar que Mon Laferte fue nombrada Embajadora Cultural del Parque Cultural de Valparaíso en enero de 2025. Como parte de esta distinción, se dio inicio a la muestra “Te Amo, Mon Laferte Visual”, instalada en el mismo recinto y disponible hasta marzo de 2025.

Con su nombramiento como embajadora, la cantante pretende impulsar la proyección internacional de la cultura porteña, destacando los valores de resistencia, creatividad y solidaridad que caracterizan a Valparaíso.

