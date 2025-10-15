Mon Laferte causa revuelo en Valparaíso al grabar videoclip nocturno en plena avenida Altamirano

La artista fue vista junto a su equipo de producción realizando un rodaje frente al mar que incluyó un amplio despliegue técnico y ocupación del espacio público, generando curiosidad y comentarios entre los vecinos y transeúntes.
Cabe mencionar que Mon Laferte fue nombrada Embajadora Cultural del Parque Cultural de Valparaíso en enero de 2025. Como parte de esta distinción, se dio inicio a la muestra “Te Amo, Mon Laferte Visual”, instalada en el mismo recinto y disponible hasta marzo de 2025.
Con su nombramiento como embajadora, la cantante pretende impulsar la proyección internacional de la cultura porteña, destacando los valores de resistencia, creatividad y solidaridad que caracterizan a Valparaíso.
