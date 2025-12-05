Mon Laferte arrasa en México y revienta el ranking de Spotify Wrapped 2025

Spotify Wrapped 2025 dejó la grande en el mundo musical: Mon Laferte se coronó como la mujer más escuchada en México, instalándose en lo más alto del ranking femenino y quedando solo detrás de Fuerza Regida en el Spotify Wrapped 2025. Un golpe sobre la mesa que confirma, una vez más, el peso que tiene la chilena en la escena mexicana.

Fiel a su estilo, Laferte reaccionó con emoción al reconocimiento: "Soy mayor de edad, entonces ya me merezco esto tan bonito, de tener el cariño de la gente y de que escuchen tanto mi música", dijo, dejando claro que no piensa minimizar su triunfo.

Y por si quedaba alguna duda de lo que significa este logro para ella, agregó: "Me sigue pareciendo increíble, a veces no me la creo. Sé que los números son corazones e historias, gente que abre la puerta de su hogar para poner mi música. Estoy muy emocionada".

La artista, que prácticamente ya es considerada una figura local en México, volvió a remarcar su vínculo afectivo con el país: "Gracias por estos 18 años por ser mi hogar y mi familia. Espero poder seguir dándoles música por otros 18 años más", declaró con evidente orgullo.

El reconocimiento llega justo cuando su carrera está creciendo aun más, impulsada por el lanzamiento de "Femme Fatale", su disco estrenado en octubre de 2025. Un álbum que marcó una etapa de introspección y reinvención, moviéndose entre el jazz y el bolero, y que hoy la posiciona como una de las voces más influyentes del continente.

PURANOTICIA