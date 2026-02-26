Mon Laferte arrasa en la Quinta Vergara y se lleva Gaviota de Plata y Oro

La noche fue completamente suya. Mon Laferte conquistó al público y se llevó la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro en el Festival de Viña del Mar, en una presentación marcada por la emoción y una potente puesta en escena.

El espectáculo comenzó con una impactante imagen: la artista apareció sobre el escenario vestida de blanco, con los ojos vendados, las manos amarradas por detrás y un collar de perlas, interpretando “Mi Hombre”. La teatralidad y la fuerza de su voz generaron un silencio expectante que rápidamente dio paso a la ovación del público.

Desde los primeros minutos del show, la Quinta Vergara comenzó a corear “¡Platino!”, anticipando lo que sería una noche triunfal. La cantante, visiblemente emocionada, agradeció el cariño del público en varias ocasiones.

Durante la presentación, Mon Laferte también sorprendió al invitar al escenario a Javiera Electra y Akriila, sumando frescura y complicidad a una jornada que combinó intensidad artística y celebración.

Entre aplausos y gritos, la intérprete recibió primero la Gaviota de Plata y luego la de Oro, consolidando una actuación que quedará entre las más comentadas de esta edición del certamen.

