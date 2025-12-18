Mon Laferte anuncia su regreso a Santiago para 2026 con el explosivo “Femme Fatale Tour”

La expectativa entre los fanáticos está por las nubes: Mon Laferte confirmó que traerá su “Femme Fatale Tour” a Santiago en 2026, un anuncio que promete agitar la agenda musical del próximo año.

La cantante chilena, conocida por su potente voz y su estilo provocador sobre el escenario, se prepara para demostrar una vez más por qué es una de las artistas más influyentes de la música en latinoamérica.

La noticia llega justo cuando se confirma que Mon Laferte será una de las grandes atracciones del Festival de Viña del Mar 2026, marcando así su tercera presentación en el emblemático certamen. Sin embargo, esta vez su paso por Chile no se limitará a la Región de Valparaíso.

Meses después de su actuación en la Quinta Vergara, la artista regresará para un show exclusivo en Santiago, donde presentará su más reciente disco “Femme Fatale”, consolidando su estatus de ícono del pop y la música alternativa.



El esperado recital se realizará el 14 de mayo de 2026 en el Movistar Arena, escenario que promete vibrar con cada hit de la cantante y con la intensidad que caracteriza sus presentaciones en vivo.

En relación a su venta de entradas, estas estarán disponibles a partir del 19 de diciembre en Puntoticket, un lanzamiento que seguramente generará largas filas virtuales y altas expectativas entre sus seguidores.

La llegada de Mon Laferte a Santiago no solo es un evento musical, si no que es un fenómeno cultural, una cita imperdible que reafirma su influencia y presencia en la industria.

