Misteriosa ausencia en “Hay que Decirlo”: Pamela Díaz desaparece de pantalla y viaja de urgencia al sur

La noche del martes dejó a más de uno con la ceja levantada, ya que los fieles televidentes de Hay que Decirlo encendieron la pantalla y, para sorpresa de todos, Pamela Díaz simplemente no estaba. En su reemplazo apareció Karla Constant, quien tomó el timón junto a Matías Vega.

Según consignó Fotech.cl, la verdadera razón tras la salida de la "Fiera" no tendría nada que ver con conflictos televisivos, sino con un viaje urgente a Puerto Varas. La animadora habría partido de inmediato para reunirse con su círculo más íntimo tras enterarse del fallecimiento de su abuelo materno.

Hasta ahora, Pamela Díaz no se ha referido públicamente al tema ni ha compartido mensajes relacionados con la pérdida en sus redes sociales. Y eso que horas antes todo parecía absolutamente normal: durante la mañana del martes había publicado un video trabajando, lo que hace pensar que la noticia la tomó por sorpresa más tarde.

El contraste es evidente. Apenas el lunes, la conductora estaba firme al mando de Hay que decirlo, incluso liderando el programa en solitario ante la ausencia de Ignacio Gutiérrez, quien se encuentra de vacaciones.

Silencio en redes, reemplazo de emergencia y un viaje relámpago al sur: una combinación que, inevitablemente, encendió las alarmas.

PURANOTICIA