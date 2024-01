Miss Universo: internautas se van en contra de candidatura de Fran Maira

Reacciones negativas dejó la candidatura de la ex participante de Gran Hermano, Fran Maira de Miss Chile para Miss Universo. En las redes sociales del certamen subieron la foto de la joven siendo anunciada como postulante, representando a la como de El Golf.

"Presentamos a @franmaira___ quien clasificó a Miss Universo Chile 2024 por casting online", fue el mensaje que, hizo arder las redes sociales, puesto que la concursante fue una de las más polémicas de espacio.

“A romper con los estándares de belleza y los tabús que existen en nuestro país. TODXS podemos ser reinas", escribió la ex chica reality en sus redes.

Quienes no tuvieron piedad fueron los internautas, quienes consideran que la chica no cumple con los estándares para el concurso: “Es que no podi pasar de Celeste Viel a Fran Maira"; "Totalmente desacuerdo con su participación. Ella es una chica de Reality, un miss es una señorita desde su forma de hablar y de comportarse, y lamentablemente deja mucho que desear…", “Jefe de campaña : Jordan 23"; y "No me la imagino respondiendo una pregunta en el certamen jajajja”.



