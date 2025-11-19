Miss Universo 2025: Inna Moll se lució con traje de Torres del Paine y dedicó emotivas palabras por reciente tragedia

Durante la esperada presentación de trajes típicos en Miss Universo 2025, la representante chilena Inna Moll no pasó desapercibida. La influencer se robó todas las miradas con un look inspirado en el Parque Nacional Torres del Paine.

El diseño del tailandés Akarach Phusanaphong, mezcló dramatismo y lujo. Un corsé plateado repleto de incrustaciones brillantes, una caída de tul con detalles de copos de nieve y un tocado de siete puntas con gemas azules que parecía sacado de una fantasía ártica.

Para rematar, el vestuario incluyó unas imponentes alas que, en sus extremos, llevaban dos palomas, un toque simbólico.

Y como si fuera poco, al momento de desfilar, Moll sorprendió al revelar que el traje tenía una capa desprendible con las icónicas Torres estampadas, un gesto que dio el golpe final ante el público.

Inna Moll recordó a los turistas fallecidos

Tras el show, Inna Moll decidió aludir a la tragedia que remeció la zona recientemente, la muerte de cinco turistas.

"Hoy llevo con orgullo un traje inspirado en las imponentes Torres del Paine, un lugar que representa la grandeza de nuestra tierra y el espíritu indomable de Chile. Nuestras montañas son parte de quiénes somos: fuertes, profundas y llenas de historia", escribió.

Luego profundizó en el tono emotivo del mensaje: "En estos días, su belleza también se ve teñida de tristeza por la pérdida de turistas en la zona. Como chilena, envío mis condolencias a sus familias y abrazo a quienes cuidan y aman estos paisajes que nos pertenecen a todos. Que este homenaje sea un recordatorio del respeto que nuestra naturaleza merece y del amor que sentimos por nuestro país".

