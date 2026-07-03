Ministra Duco informa alternativas que se le plantearon a DG Medios para que se realicen los conciertos de BTS en el Nacional

La ministra de Deportes, Natalia Duco, entregó alternativas a la productora DG Medios para que los conciertos de BTS se puedan llevar a cabo en el Estadio Nacional.

“El uso del coliseo central del Estado Nacional no fue autorizado, porque el informe de mitigación presentado por la productora DG Medios no cumplió con los estándares técnicos exigidos para proteger la cancha y la infraestructura del principal recinto deportivo del país”, señaló.

La secretaria de Estado afirmó "aquí no hubo una decisión apresurada ni arbitraria. Hubo un proceso de evaluación que ha durado más de 10 meses, desde septiembre del año 2025, cuando la productora solicitó el recinto por primera vez".

Asimismo, apuntó al uso del escenario 360 grados. "Este es un escenario que nunca hemos tenido en Chile, con un peso y unas características únicas nunca antes vistas en el Coliseo del Estadio Nacional", aseguró.

Añadió que "según los propios antecedentes de la productora, considera cargas cercanas a 600 toneladas, concentradas sobre un sector donde converge el drenaje, el sistema híbrido del césped y el riego del estadio, lo que destruiría el principal activo deportivo del país".

La autoridad argumentó que "el informe presentado no entregó garantías suficientes para resguardar el calendario deportivo y cultural que viene después de esa fecha. Quiero además aclarar un punto muy importante: Aquí no se canceló ni se revocó una autorización, porque esa autorización nunca existió".

Además, recalcó que “no hubo contrato, reserva ni acto administrativo que autorizara el uso del coliseo central. La venta de entradas fue una decisión comercial adoptada por la productora, mientras la evaluación técnica seguía en curso. Los requisitos del Estado Nacional no son nuevos ni improvisados”.

Con todo, la ministra propuso que "la productora incorpore una estructura tipo mecano que distribuya las cargas y proteja las canchas. Segundo, si la productora no toma la primera solución, y tomando la experiencia que ha ocurrido en otros países con este concierto, el gobierno está disponible para ayudar a facilitar otros recintos aptos para realizar el concierto como son la Explanada del Parque Estadio Nacional y el Parque Cerrillos, cuyas fechas ya tenemos previamente reservadas si la productora nos dice que sí”.

(Imagen: Bighit Music and Netflix)

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