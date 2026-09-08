Millaray Viera lidera el regreso de “Alfombra Roja” a Canal 13: “Nunca hay que perder de vista que uno habla de seres humanos”

Un esperado regreso a sus orígenes televisivos prepara Millaray Viera, quien desde el próximo 5 de octubre volverá a la pantalla chica para conducir el histórico programa de espectáculos “Alfombra Roja” por las pantallas de Canal 13.

La animadora compartirá la conducción del espacio con Ignacio Gutiérrez, en un proyecto que marcará su regreso a la televisión abierta después de casi tres años de ausencia.

El anuncio se realizó durante la presentación de la nueva programación de la señal privada. El renovado programa ocupará la franja diaria de las 17:00 horas, horario que actualmente corresponde a “Hay que decirlo”, y retomará la esencia del recordado formato, pero con una propuesta adaptada a los nuevos tiempos.

COMPONENTE PERSONAL

En conversación con el diario La Cuarta, Millaray Viera abordó su regreso a la televisión y destacó el vínculo especial que mantiene con Canal 13, señal donde comenzó su trayectoria televisiva a los 14 años.

“Ha sido muy bonito, muy emocionante... conectarme con momentos muy felices de mi vida, pero en un momento completamente diferente, tanto en lo profesional como en lo personal''.

Tras su salida del estelar “Yo Soy”, en enero de 2023, la comunicadora se alejó de la televisión abierta y se enfocó en viajes y proyectos personales, período que también le permitió replantearse distintos aspectos de su vida y carrera.

Sobre esta etapa, reconoció al citado medio:

“Durante un rato tuve una vida mucho más movida... y por muchas razones, entre ellas cosas personales, me llevaron a quedarme quieta un rato y repensar muchas cosas”.

“Cuando uno pasa por un trance tan complejo, que afortunadamente ya fue, obviamente uno se replantea la vida completa. Y entre esas cosas estaba el poder reencontrarme con lo que me hace feliz”.

“En un momento sentí en lo profundo que era el momento de volver a este oficio que me hace tan feliz y que me ha dado tantas satisfacciones”.

REGRESO DE ''ALFOMBRA ROJA''

El histórico espacio de espectáculos regresará con una propuesta renovada, un nuevo panel y contenidos vinculados a la farándula nacional e internacional, buscando mantener su sello y, al mismo tiempo, adaptarse a las nuevas dinámicas de la televisión y las redes sociales.

En sus declaraciones a La Cuarta, Viera adelantó parte de las características que tendrá esta nueva versión del programa:

“Es un programa icónico y emblemático de Canal 13, que regresa renovado para estos nuevos tiempos, para este 2026, con una sociedad que ha evolucionado, que ha cambiado, con diferentes sensibilidades, con nuevos conductores”.

“Además, un panel distinto, pero sí manteniendo la esencia del 13 y esta manera de hacer espectáculos tan cercana, tan amable, con mucho humor sobre todo”.

EL ENFOQUE

La animadora también se refirió a la manera en que espera abordar los contenidos de espectáculos. Si bien reconoció ser consumidora habitual de este tipo de programas, destacó la importancia de mantener una mirada respetuosa hacia las personas que son parte de las noticias.

“Yo soy una persona que consume farándula, que consume espectáculos; es algo que me entretiene”.

“Siempre hago una diferencia en cómo se trata el espectáculo y la farándula. Siento que no hay que perder de vista nunca que uno habla de seres humanos; yo creo que el enfoque es lo que hace la diferencia cuando se trata de este tipo de contenido en los medios”.

NUEVO DESAFÍO

La conducción de un programa franjeado diario representa un nuevo desafío para Viera, quien espera aprovechar este formato para explorar una faceta diferente de su trabajo en televisión junto a Ignacio Gutiérrez.

“Siento que además me va a permitir junto a Nacho explorar mucho más en la faceta como animadora propiamente tal, sobre todo por este enfoque como de mucho humor y mucha entretención que le queremos dar”.

“Me ha tocado animar varios formatos, pero distintos, no como este. Así que siento que eso ya en sí es un tremendo desafío para mí, que lo hace mucho más motivante. Y espero también poder mostrar una faceta distinta de mi persona en este programa”.

De esta manera, Millaray Viera volverá a la televisión abierta el próximo 5 de octubre, encabezando junto a Ignacio Gutiérrez el regreso de uno de los espacios de espectáculos más recordados de Canal 13.

(IMAGEN DE LA CUARTA)

PURANOTICIA