«Milf» regresa a la pantalla en formato multiplataforma y con su formación original

Canal 13 remeció a la industria de la televisión al anunciar el inesperado regreso del programa «Milf», el que además contará con su formación original.

De esta manera, Claudia Conserva estará acompañada de Maly Jorquiera y de Yazmín Vásquez, quienes darán vida a un proyecto muy exitoso en su primer paso.

Según lo estableció la estación televisiva, el programa se emitirá por YouTube los lunes a las 13:00 horas y tendrá repetición los viernes por televisión abierta.

Conserva señaló a Canal 13 que "estamos felices. Yo les decía fuera de cámara, que no lo puedo creer. Nunca imaginé que íbamos a volver a trabajar juntas".

Por su parte, Vásquez bromeó diciendo que "sólo por dinero. Volvimos como las grandes bandas de rock, solo por dinero estamos de regreso".

Respecto al sistema multiplataformas, destacaron que ahora "vamos a interactuar porque nos pueden escribir… no nos digan chuchadas eso sí, con respeto".

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