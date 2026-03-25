Miley Cyrus revela romance secreto con Dylan Sprouse durante sus años en Disney

La cantante Miley Cyrus volvió a encender titulares con confesiones que nadie esperaba. Todo esto durante el especial de Disney+ por los 20 años de la famosa serie Hannah Montana.

En un giro revelador, la estrella pop se sinceró con la podcaster Alex Cooper sobre su etapa como chica Disney, dejando al descubierto un romance que hasta ahora había permanecido casi secreto: su breve noviazgo con Dylan Sprouse, el famoso protagonista de “Zack y Cody: Gemelos en acción”.

"Dylan Sprouse fue mi novio. En secreto, bueno, Dylan Sprouse era mi novio. Creo que era guapísimo. Dylan era mi amor platónico", confesó Cyrus, desatando un auténtico boom entre los fans.

Pero la historia no quedó ahí. La artista también reveló que este romance la acercó a Cole Sprouse, el hermano gemelo del actor.

"Su padre nos llevaba a comer sushi. Me encantaba toda esa cultura, y era un dos por uno que trajera al hermano", recordó Cyrus.

Cabe recordar que Dylan Sprouse ya había mencionado esta relación en 2008, asegurando que había salido con Cyrus cuando ambos tenían apenas 11 o 12 años. Según el actor, el vínculo terminó cuando la cantante empezó a salir con Nick Jonas, miembro de los Jonas Brothers y también parte del universo Disney Channel, una relación que en su momento desató una verdadera cobertura mediática juvenil.

Con estas revelaciones, Cyrus vuelve a mostrar que sus años en Disney fueron mucho más polémicos de lo que muchos imaginaban, mezclando romances secretos, conexiones inesperadas y los inicios de su leyenda pop.

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