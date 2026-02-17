Miley Cyrus activa la cuenta regresiva: el regreso de Hannah Montana ya tiene fecha en Disney+

Miley Cyrus lo hizo oficial: el universo de Hannah Montana está de vuelta. La cantante compartió el primer teaser del especial por el 20º aniversario de la icónica serie de Disney Channel a través de sus redes sociales, confirmando que el esperado reencuentro se estrenará el 24 de marzo en Disney+.

El avance, breve pero cargado de simbolismo, muestra detalles que no pasaron desapercibidos para los fanáticos. Entre ellos, la patente de un vehículo con la inscripción “HM 20”, clara alusión a Hannah Montana y a las dos décadas desde su debut. También destacan unas botas con taco, un guiño visual que pone el foco en el regreso artístico del personaje que marcó a toda una generación.

“Revisando los archivos… tantos recuerdos”, escribió la artista en redes sociales, acompañando una galería de imágenes que funciona como una cápsula del tiempo. En una de las fotografías aparece una caja con los guiones originales de la serie, una señal inequívoca de que el vínculo con su alter ego nunca desapareció del todo.

Durante años, Cyrus buscó distanciarse de su etapa Disney en un intento por consolidar una identidad más libre y rebelde. Incluso dejó fuera de sus conciertos himnos como The Climb y The Best of Both Worlds. Sin embargo, la artista reveló que, tras su salida de la compañía, existía una cláusula legal que le impedía interpretar el repertorio de la serie.

El punto de inflexión llegó cuando fue reconocida como la Leyenda Disney más joven de la historia por The Walt Disney Company. “Tras ser nombrada Leyenda Disney, me dieron permiso para interpretar esas canciones en el futuro, algo que es genial”, confesó la cantante, abriendo así la puerta a este aniversario.

Lejos de querer enterrar el pasado, la artista parece haber abrazado definitivamente a su icónico personaje. La narrativa actual ya no es la del quiebre, sino la de la integración: Miley y Hannah conviven como partes de una misma historia.

El especial del 20º aniversario no será solo un homenaje televisivo. Según los primeros adelantos, podría incluir nuevas versiones de sus clásicos e incluso eventos en vivo que prometen convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del año.

El 2026 se perfila así como el año en que el mundo volverá a cantar los himnos de Hannah Montana, esta vez con una Miley más madura, dueña de su voz y de su historia. Porque si algo deja claro este teaser es que el regreso no es una casualidad: es una celebración.

