"Mil gracias por todo": Daniel Fuenzalida compartió emotivo último mensaje que le dejó su padre antes de su muerte

Daniel Fuenzalida comunicó este lunes a través de redes sociales el sensible fallecimiento de su padre, Patricio.

El animador de «Me Late» entregó un sentido mensaje, donde aseguró todavía estar "en shock". “Gracias mi papito lindo, gracias por tanto y por cada gesto que tuviste con quien se cruzó en tu camino. Aún estoy en shock porque te fuiste sin avisar, pero sé que estás feliz y tranquilo”.

Y durante las últimas horas, el comunicador publicó un emotivo video donde su progenitor le dedica emotivas palabras.

“Este es mi papá, mi lindo papá. Hace un mes me invitaron a un programa, y te pidieron mandarme un saludo, y fue lo último que grabaste para mí”, explicó.

“Me quedo tranquilo, cumplí, y lo seguiré haciendo con este estilo de vida, así será papá”, agregó en su publicación el "ex Huevo".

Fuenzalida continuó diciendo que “navegaré en aguas tranquilas, así como dices que la mamá me está acompañando, seguramente ahora lo hacen los dos”.

Por último, agradeció a Patricio. “Gracias papito, mil gracias por todo. No me cansaré de agradecer todo lo que hiciste, y cómo fuimos partner. Te amo papito, no sueltes nunca mi mano… Te amo”.

(Imagen: @exhuevo)

