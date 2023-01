Miguelito y su sincero relato como persona de talla baja: “La inclusión es de la boca para afuera”

La noche de este lunes, Canal 13 emitió un nuevo episodio de su estelar “Juego Textual”, donde Sergio Lagos recibió como invitado al comediante nacional Hans Malpartida, más conocido como “Miguelito”, quien abordó diversos detalles de su vida personal.

Bajo este contexto, el ex integrante del extinto programa de humor de Mega “Morandé con Compañía” abordó los diversos problemas que vive a diario por su estatura, cuestionado los cambios que se han realizado en pro de la inclusión.

“Hablan de la inclusión, pero de la boca para afuera. Todos los estamentos públicos, el caso de los malls. Todo lo que requiera de altura, la inclusión la practican solo de la boca para afuera”, comenzó señalando.

“Obviamente, en un banco me ha pasado muchas veces, cuando todavía no empezaba en Morandé… Uno queda así: ‘¡Aquí abajo!’, entonces se paran a mirar y es muy dificultoso y es muy molestoso hacer ese tipo de trámite”, agregó.

“Gracias a Dios yo tengo la suerte de que en los baños públicos no me complico. Por mi condición se me es más fácil subir al inodoro y sentarme hacer todo lo que uno hace. Del uno y del dos”, complementó el artista circense, añadiendo en su relato que “hay otros compañeros míos, personas de talla baja que tienen otras condiciones, que no es enfermedad. Ojo, nunca le llamen enfermedad, porque es ofensivo. Tienen una condición que se llama acondroplasia y tienen los brazos más cortos, más gorditos. Entonces a ellos les complica hacer las cosas más básica”.

En esta misma línea, el comediante relató que su hogar es del tamaño de una casa estándar, ya que no cuenta con ninguna modificación, sino que utiliza una escalera para diversas labores del diario vivir.

Además, Malpartida desclasificó que maneja, gracias a una empresa que encontró en Miami, la que adapta vehículos para gente de talla pequeña. “El implemento es súper fácil, lo compré allá y llegó a mi casa. En cualquier auto lo puedo instalar”, expresó.

