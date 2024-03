Miguelito le responde a Ernesto Belloni tras críticas por su paso en “Tierra Brava”: “Él es el menos indicado para darme clases de moral”

En el más reciente capítulo emitido del estelar de Chilevisión “Podemos Hablar” la noche de este viernes, el ex participante de “Tierra Brava” Hans Malpartida, más cocido como “Miguelito”, le contestó a su ex compañero de “Morandé con Compañía” Ernesto Belloni.

Esto, ya que anteriormente el comediante había criticado la participación de “Miguelito” en el reality de Canal 13, asegurando que se había “equivocado en entrar al reality”, debido a que antes “era el niño más querido y ahora es un viejo verde” y “caliente”.

Ante esto, el actor de nacionalidad peruana indicó que “lo felicito, él es un sabio... ¿Qué le voy a decir? Yo no acostumbro hablar mal de mis compañeros ni de nadie, no me caracteriza”.

“Yo demuestro lo que soy en el día a día, en la cancha. Si yo hablara mal y le respondiera, partiría diciendo que él es el menos indicado para darme clases de moral”, añadió el también exintegrante del extinto programa de humor de Mega, a lo que Julio César Rodríguez le preguntó si es que sus dichos se debían al tipo de humor del también conocido por su personaje “Che Copete”.

“No voy a decir nada , ¿para qué? No es necesario que yo lo diga”, respondió Malpartida, mientras que al ser consultado sobre si había existido un quiebre con Belloni, agregó que “no. O sea, si él tiene un drama conmigo, me encantaría que me dijera”.

