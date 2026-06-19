Miguel Tapia se presentó junto a la Small Band de Carabineros en Providencia

Una jornada cargada de música, talento juvenil e integración comunitaria se vivió en el Teatro de la Escuela de Carabineros, ubicado en Vasconia 1605, comuna de Providencia, donde Miguel Tapia, exintegrante de la emblemática banda chilena Los Prisioneros, fue uno de los protagonistas de una especial presentación artística.

El reconocido baterista compartió escenario con la Small Band de Carabineros de Chile, en un espectáculo que marcó además la gran final del concurso “Jóvenes Talentos Musicales de Pirque”, iniciativa destinada a promover las habilidades artísticas de niños y jóvenes de la comuna.

La actividad es organizada por la Patrulla de Integración Comunitaria de la Comisaría de Carabineros de Pirque, como parte de su permanente labor de vinculación con la comunidad y de promoción de espacios de participación para las nuevas generaciones.

Durante la jornada, los finalistas del certamen mostraron todo su talento ante el público y el jurado, culminando un proceso que ha permitido descubrir y potenciar a jóvenes artistas locales.

La presentación de Miguel Tapia junto a la Small Band de Carabineros fue el broche de oro de este encuentro cultural, que busca fortalecer los lazos entre la comunidad, la música y las instituciones.

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