Miguel "Negro" Piñera fue internado a casi un mes de su diagnóstico de leucemia aguda

Miguel "Negro" Piñera fue ingresado de urgencia a una clínica del sector oriente de la región Metropolitana durante este lunes.

Se trata de la segunda vez que el excantante y empresario nocturno es internado desde su diagnóstico de leucemia aguda en diciembre.

Y en redes sociales, el artista publicó dos videos donde se le ve cantando en un local nocturno, donde dejó dos escuetos mensajes: “Estoy bien mañana mejor arriba los corazones”, escribió en el primer registro.

En el segundo, afirmó que “estamos bien haciéndome unos exámenes”.

Cabe recordar que Miguel Piñera anunció el pasado 19 de diciembre que fue diagnosticado con leucemia aguda y que el médico le dijo que le “quedan seis meses”.

“Se vienen tiempos difíciles. Solamente quiero agradecer todo el cariño del mundo que me han dado durante mis 50 años de trayectoria musical. El honor de haberme presentado antes ustedes ha sido mío”, comentó ese día en sus redes sociales.

En una entrevista televisiva, aseguró no temer a la muerte: "Qué le voy a tener miedo a la muerte, aparte me voy a encontrar con mi hermano. Ya me mandó un WhatsApp, 'Negro, trae la guitarra'".

"Quiero morirme sin dar pena. No quiero dar lástima. Siento que no es mal momento para partir", expresó.

